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В России полгода борются с фейковыми новостями. Вот какие сообщения уже успели заблокировать

Источник: Meduza
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подготовил <a href="https://tass.ru/obschestvo/6915550" target="_blank">доклад</a> к форуму Союза журналистов России, в котором отчитался об исполнении закона о блокировке фейковых новостей, принятого в марте 2019 года. Он отметил, что за это время из Генпрокуратуры поступило десять требований о блокировке 47 страниц — сам Роскомнадзор дополнительно выявил 128 «зеркал» с аналогичными сообщениями. Сейчас все эти страницы удалены. Жаров перечислил только пять тем, в связи с которыми блокировались фейки. В частности, по его словам, были заблокированы сайты с «дезинформацией о планах федерального центра изменить границы национальных республик Северного Кавказа во время общественного напряжения вокруг данной темы». Как работает новый закон, можно почитать в <a href="https://meduza.io/feature/2019/03/06/zhurnalistov-obyazhut-nezamedlitelno-udalyat-feykovye-novosti-pod-ugrozoy-blokirovki-zasekat-vremya-budet-roskomnadzor" target="_blank">разборе</a> «Медузы».
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подготовил доклад к форуму Союза журналистов России, в котором отчитался об исполнении закона о блокировке фейковых новостей, принятого в марте 2019 года. Он отметил, что за это время из Генпрокуратуры поступило десять требований о блокировке 47 страниц — сам Роскомнадзор дополнительно выявил 128 «зеркал» с аналогичными сообщениями. Сейчас все эти страницы удалены. Жаров перечислил только пять тем, в связи с которыми блокировались фейки. В частности, по его словам, были заблокированы сайты с «дезинформацией о планах федерального центра изменить границы национальных республик Северного Кавказа во время общественного напряжения вокруг данной темы». Как работает новый закон, можно почитать в разборе «Медузы».

Фото в анонсе: Дмитрий Дуб / AP / Scanpix / LETA