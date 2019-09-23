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В России полгода борются с фейковыми новостями. Вот какие сообщения уже успели заблокировать
10:16, 23 сентября 2019
Источник: Meduza
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подготовил
доклад
к форуму Союза журналистов России, в котором отчитался об исполнении закона о блокировке фейковых новостей, принятого в марте 2019 года. Он отметил, что за это время из Генпрокуратуры поступило десять требований о блокировке 47 страниц — сам Роскомнадзор дополнительно выявил 128 «зеркал» с аналогичными сообщениями. Сейчас все эти страницы удалены. Жаров перечислил только пять тем, в связи с которыми блокировались фейки. В частности, по его словам, были заблокированы сайты с «дезинформацией о планах федерального центра изменить границы национальных республик Северного Кавказа во время общественного напряжения вокруг данной темы». Как работает новый закон, можно почитать в
разборе
«Медузы».
Фото в анонсе: Дмитрий Дуб / AP / Scanpix / LETA
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