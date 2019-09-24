Глава Роскомнадзора призвал скорее ограничить долю иностранцев в видеосервисах. Из-за запуска Apple TV+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в связи с приходом на рынок онлайн-кинотеатра Apple TV+ попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые позволят заработать закону о 20-процентном ограничении иностранного владения в видеосервисах.

«Очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ — 1 ноября близко, данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее», — цитирует Жарова «Интерфакс».

Закон, регламентирующий правовой статус онлайн-кинотеатров, монетизирующих услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент по подписке за плату, вступил в силу 1 июля 2017 года. В нем, в частности, прописано 20-процентное ограничение доли иностранного владения. Также закон обязывает видеосервис установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей. В случае невыполнения требований видеосервису будет грозить блокировка.

Стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами должен заработать 1 ноября. В России TV+ будет стоить 199 рублей в месяц — значительно дешевле, чем, например, Netflix и «Амедиатека».