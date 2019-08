Apple потратила более 6 миллиардов долларов на свой стриминговый сервис

Траты корпорации Apple на стриминговый сервис Apple TV+, который будет запущен в ближайшее время, превышают 6 миллиардов долларов, подсчитала The Financial Times.

В 2017 году, когда Apple наняла Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга из Sony Pictures Television, чтобы они занялись запуском стримингового сервиса, им был выделен годовой бюджет в 1 миллиард долларов. Однако затраты на запуск сервиса постоянно росли и, по состоянию на август 2019 года, превысили 6 миллиардов долларов, пишет издание.

Только производство The Morning Show — сериала про жизнь утреннего новостного шоу — обходится в сотни миллионов долларов. Одна серия шоу, по данным The Financial Times, обходится дороже, чем эпизод «Игры престолов», на который в последнем сезоне сериала тратили, по неофициальным данным, до 15 миллионов долларов.

Затраты Apple на стриминговый сервис значительно отстают от Netflix, годовой бюджет которого составляет 15 миллиардов долларов. Однако сейчас Apple предлагает авторам более выгодные условия, чем ее конкуренты, отмечает The Financial Times. В частности в марте, в мероприятии, на котором анонсировался запуск сервиса, участвовали Стивен Спилберг и Опра Уинфри.

Стриминговый сервис Apple TV+ должен запуститься осенью 2019 года. Стоимость подписки и другие подробности корпорация пока не раскрыла, сообщив лишь, что сервис будет работать более чем в 100 странах, а оригинальный контент на нем будет появляться ежемесячно.