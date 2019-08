Компания Apple показала первый трейлер The Morning Show — сериала про жизнь утреннего новостного шоу для будущего стримингового сервиса Apple TV+.

The Morning Show — Official Trailer | Apple TV+ Apple TV

По сюжету известного ведущего утренних новостей Митча (Стив Карелл) обвиняют в харассменте и увольняют с работы, о чем сообщает в эфире его коллега Алекс (Дженнифер Энистон). В попытке спасти репутацию шоу скандального ведущего заменяют на репортера Брэдли (Риз Уизерспун). Она хочет устроить революцию в утренних новостях и сместить Алекс.

Мир утреннего шоу показан через конфликт двух ведущих, «двух сложных женщин, которые сталкиваются с кризисами как в личной, так и в профессиональной жизни», говорится в официальном описании сериала.

Режиссер The Morning Show — Мими Ледер, известная по сериалу «Скорая помощь» и фильму «Заплати другому». Вместе с Энистон и Уизерспун исполнительным продюсером стала Кэри Эрин (сценарист сериала «Детективное агентство „Лунный свет“»). В сериале, кроме дуэта Энистон-Уизерспун, также снялись Гугу Мбата-Роу (сериал «Черное зеркало») и Билли Крудап (фильм «Почти знаменит»).

Сценарий написан по мотивам книги журналиста CNN Брайана Стелтера «Тop of the Morning», в которой тот изучал изнанку утренних новостей Америки. Он же выступил консультантом проекта. Techcrunch пишет, что The Morning Show снят в духе Аарона Соркина, создателя сериала «Новости» («The Newsroom») про жизнь редакции телеканала.

Премьера сериала намечена на осень. Дата выхода в России пока не сообщается. Но, как пишет Variety, уже подписан контракт на съемку второго сезона The Morning Show. В каждом будет по десять серий.

Фото в анонсе: Apple