Сестра актера Павла Устинова рассказала, что его отпустили из СИЗО

Фигурант «московского дела» актер , которого приговорили к трем с половиной годам колонии, вышел на свободу из СИЗО. Сестра Устинова Юлия рассказала журналистам Deutsche Welle, что об этом ей сообщил адвокат Дмитрий Чешков.

Сам Чешков, как передает корреспондент «Медузы», подтвердил журналистам, что Устинова освободили, но не уточнил, откуда пришла эта информация. Предполагается, что Устинова вывели через черный ход СИЗО и увезли, не дав пообщаться с журналистами, ожидавшими его. Мать и сестра Устинова отправились домой, куда его могли отвезти.

Ранее Мосгорсуд постановил отпустить Устинова под подписку о невыезде. 26 сентября суд рассмотрит апелляцию на приговор Устинова.

После приговора Павлу Устинову в его поддержку выступили многие российские актеры, в том числе Сергей Безруков, Михаил Ефремов, Олег Меньшиков.