Защита осужденного по «дадинской» статье Константина Котова попросила отпустить его под подписку о невыезде

Адвокаты Константина Котова, которого осудили на четыре года колонии по «дадинской» статье за четыре административных нарушения на митингах в течение полугода, подали ходатайство об изменении меры пресечения. Один из его защитников Эльдар Гароз уточнил, что они просят отпустить Котова из СИЗО под подписку о невыезде.

В ходатайстве защитники отметили, что заключение под стражу применяется только когда невозможна другая мера пресечения.

Ранее ходатайство об изменении меры пресечения другому фигуранту «московского дела» Павлу Устинову попросила прокуратура — к ним обратился его адвокат Анатолий Кучерена. Там попросили сделать это еще до рассмотрения апелляции на приговор суда, который назначил Устинову 3,5 года колонии по обвинению я нападении на бойца Росгвардии.

После приговора в защиту Устинова выступили представители разных профессиональных сообществ, которые отметили, что на записи задержания Устинова нет никакого нападения на силовика.