Перейти к материалам

Защита осужденного по «дадинской» статье Константина Котова попросила отпустить его под подписку о невыезде

Источник: МБХ медиа
Надежный источник

Адвокаты Константина Котова, которого осудили на четыре года колонии по «дадинской» статье за четыре административных нарушения на митингах в течение полугода, подали ходатайство об изменении меры пресечения. Один из его защитников Эльдар Гароз уточнил, что они просят отпустить Котова из СИЗО под подписку о невыезде.

В ходатайстве защитники отметили, что заключение под стражу применяется только когда невозможна другая мера пресечения.

Дело Константина Котова

Ранее ходатайство об изменении меры пресечения другому фигуранту «московского дела» Павлу Устинову попросила прокуратура — к ним обратился его адвокат Анатолий Кучерена. Там попросили сделать это еще до рассмотрения апелляции на приговор суда, который назначил Устинову 3,5 года колонии по обвинению я нападении на бойца Росгвардии.

После приговора в защиту Устинова выступили представители разных профессиональных сообществ, которые отметили, что на записи задержания Устинова нет никакого нападения на силовика.

Акции в поддержку Павла Устинова