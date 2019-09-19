Кучерена: прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Павлу Устинову

Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову еще до рассмотрения апелляции на его приговор. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Анатолий Кучерена, который накануне вступил в дело.

Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября в 12:00. Кучерена отметил, что сам попросил прокуратуру подать такое заявление.

Ранее глава «Агоры» Павел Чиков отмечал, что такая же схема была использована в деле «Кировлеса» летом 2013 года. Тогда Алексея Навального сначала приговорили к реальному сроку и сразу взяли под стражу, но после массовой несогласованной акции на Тверской улице сторона обвинения сама попросила суд еще до апелляции отпустить Навального из СИЗО.

16 сентября судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия против росгвардейца — тот пожаловался на вывих после задержания Устинова. Апелляция на этот приговор назначена на 23 сентября — раньше установленных законом сроков.

После приговора в защиту Устинова выступили актеры, а также представители других профессиональных сообществ. Все они отмечали, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия, а сам Устинов не участвовал в несогласованной акции, как об этом заявляло обвинение.