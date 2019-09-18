Сто врачей подписали обращение в поддержку фигурантов «московского дела»

В медицине особенно сильно чувствуется удушливая атмосфера страха и несвободы, мешающая принимать решения в интересах больного. Уже больше двух лет по всей стране катятся так называемые «врачебные дела»: арестовывают и судят за недоказанные преступления наших коллег. Некоторых из них нам удалось спасти от тюрьмы, но многие находятся в неволе, а есть и такие, которые не дожили до освобождения. «Московское дело» ярко высветило, что происходящее в медицине — лишь частное проявление общего кризиса судебной системы.

Катерина Гордеева