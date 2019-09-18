Сто врачей подписали обращение в поддержку фигурантов «московского дела»
Российские врачи написали обращение в поддержку фигурантов «московского дела». Текст открытого письма опубликовала журналистка Катерина Гордеева.
Авторы письма отмечают, что «с тревогой и возмущением» следят за процессом, в рамках которого «продолжают выносить несправедливые решения». Подписанты потребовали «освободить несправедливо осужденных, закрыть сфабрикованные уголовные дела и дать адекватную оценку действиям тех, по чьей вине пострадали невиновные люди».
Подписи под обращением поставили более ста врачей.
В медицине особенно сильно чувствуется удушливая атмосфера страха и несвободы, мешающая принимать решения в интересах больного. Уже больше двух лет по всей стране катятся так называемые «врачебные дела»: арестовывают и судят за недоказанные преступления наших коллег. Некоторых из них нам удалось спасти от тюрьмы, но многие находятся в неволе, а есть и такие, которые не дожили до освобождения. «Московское дело» ярко высветило, что происходящее в медицине — лишь частное проявление общего кризиса судебной системы.
Ранее открытые письма в защиту фигурантов «московского дела» публиковали священники Русской православной церкви, учителя, представители IT-индустрии и деятели культуры.