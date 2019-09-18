Представители книжного бизнеса потребовали пересмотреть все приговоры по «московскому делу»

Писатели, издатели, критики, журналисты, переводчики и представители книжных магазинов написали открытое письмо в поддержку фигурантов « ». Текст письма в фейсбуке опубликовал автор ютьюб-шоу «ещенепознер» Николай Солодников.

Авторы письма требуют пересмотреть все приговоры, вынесенные фигурантам «московского дела». «Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят — больно, и терпеть это невозможно», — сказано в обращении.

Письмо подписали более 100 человек, в том числе писатели Александр Архангельский, Алексей Мунипов, Валерий Панюшкин, Виктор Сонькин, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, представители издательств «Ad Marginem», «Бумкнига», «Corpus». Среди подписантов — сотрудники книжных магазинов «Подписные издания», «Фаланстер» и ряда других, журналисты Юрий Сапрыкин и Катерина Гордеева, кинокритик Антон Долин, литературный критик Галина Юзефович.

Авторы письма призвали оставлять подписи под обращением на странице Николая Солодникова.

Обновление. В материал добавлены уточненные данные о количестве подписавшихся под письмом.

Открытые письма в поддержку всех или отдельных фигурантов «московского дела» ранее написали священники РПЦ, учителя, врачи, работники IT-сферы, театральные деятели, представители некоммерческих организаций.