Суд арестовал взломщика, ударившего Эллу Памфилову электрошокером

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Бахыта Карабалаева — предполагаемого взломщика, проникшего в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Карабалаеву предъявлено обвинение в . Он признал вину. По словам обвиняемого, он выбрал дом Памфиловой случайно.

Ночью 6 сентября в загородный дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре проник взломщик. Когда глава ЦИК случайно увидела его, преступник ударил ее электрошокером и скрылся. Памфилова повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. Из ее дома ничего не пропало.

Преступник был задержан 7 сентября. Сообщалось, что он уроженец Казахстана, который приехал в Россию на заработки, но потерял документы. По словам источника «Интерфакса», в дом Памфиловой он проник в поисках еды.