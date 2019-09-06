Элла Памфилова рассказала о травмах, полученных при нападении

Элла Памфилова, на которую в ночь на 6 сентября напал злоумышленник, повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК. «Держусь как могу, конечно, мне больно», — сказала она.

Памфилова также рассказала, что на нее напал «молодой, достаточно высокий человек в маске». Глава ЦИК выразила надежду на то, что нападение было случайностью, «хотя преступник был хорошо экипирован и натренирован», сообщает «Интерфакс». При этом она подчеркнула, что считает основной версией произошедшего попытку ограбления.

Глава ЦИК также подтвердила ранее появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что она «оказала сопротивление нападавшему с помощью стула». «Я не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а, как боец, схватила тяжелейший стул… и со всей своей мощью попыталась его швырнуть», — рассказала она.

Памфилова подчеркнула, что произошедшее «не деморализует ее и ЦИК в единый день голосования». «Не дождетесь», — цитирует «Интерфакс» ее заявление.

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На Эллу Памфилову, как объявило МВД, в ночь на 6 сентября было совершено нападение в ее загородном доме в Подмосковье. Преступник, как сообщалось, ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Из дома главы ЦИК ничего не пропало. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой» (часть 3 статьи 162 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет). Кто займется расследованием нападения на Памфилову — Следственный комитет или МВД — будет решено в ближайшее время, объявила Генпрокуратура.