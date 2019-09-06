Я не собиралась никому рассказывать об этом, держусь как могу. Преступник был в перчатках в маске, подготовленный, молодой, гибкий. Я пошла кошку домой впустить — и вдруг вижу темную тень. Он вытащил электрошокер и раз 10-15 пытался меня ткнуть. У меня есть обожженные места, но больше царапины и синяки. Я сначала испугалась, а потом стала молотить его изо всех сил как могла, и начала очень громко на него ругаться. Не знаю даже, откуда у меня такие силы взялись — я, как боец, схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть. Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее: он от меня получил здорово. Он тренированный был — уматывал очень быстро. Я хочу надеяться, что это просто случайность — может быть, перепутал и не знал, к кому идет. Слава богу, у меня нервы крепкие, но когда на тебя нападают в собственном доме — это очень тяжело.

Целиком интервью с Памфиловой можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Александр Авилов / Агенство городских новостей «Москва»