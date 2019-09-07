Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в разбойном нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает МВД.

По данным ведомства, это уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

Обновлено. Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что подозреваемого зовут Башит Карабалаев. Он родом из Казахстана, приехал в России на заработки несколько лет назад, но остался без денег, документов и жилья. Карабалаева нашли в шалаше неподалеку от поселка, где живет Памфилова. К ней в дом он забрался, чтобы найти какую-нибудь еду, рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало МВД, на Эллу Памфилову напали в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в подмосковной Истре. Преступник ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Из дома главы ЦИК ничего не пропало.

По факту нападение возбуждено уголовное дело по статье «разбой» (часть 3 статьи 162 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет).