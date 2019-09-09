Google заявил о поддержке «ответственной политической рекламы». Накануне компанию обвинили во вмешательстве в российские выборы

Компания Google заявила, что поддерживает «ответственную политическую рекламу», которая соответствует местным законам, сообщает Reuters. Так компания ответила на претензии Роскомнадзора, обвинившего Google в распространении политической рекламы во время выборов.

В Google отметили, что политическая реклама «должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные „периоды тишины“», пишет «Интерфакс».

В Google не уточнили, распространял ли поисковик политическую рекламу в день выборов.

Обновление: в соцсети Facebook в ответ на аналогичные претензии Роскомнадзора сказали, что «ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook», сообщает «Интерфакс».

8 сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России и создании помех для проведения выборов. В службе заявили, что компании распространяли политическую рекламу в день выборов, несмотря на то, что ведомство просило этого не делать.