«Можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России». Роскомнадзор обнаружил политическую рекламу в фейсбуке и ютьюбе

Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы во время выборов в России в поисковике Google, соцсети Facebook и видеохостинге Youtube.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Информация о выявленных нарушениях, сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, будет передана в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

«Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов», — сказал «Интерфаксу» член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Андрей Исаев.

6 сентября Роскомнадзор предупредил Google, Facebook и Youtube о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Ведомство заявило, что в случае игнорирования требований «оставит за собой право на адекватную реакцию».