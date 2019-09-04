Deutsche Welle отказалась участвовать в расследовании Госдумы о вмешательстве в российские выборы

Телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом говорится в письме главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, поступившем в Госдуму.

Хоффманн отметил, что телерадиокомпания подотчетна немецким властям, поэтому для участия представителя Deutsche Welle в заседании комиссии нет «правовой возможности».

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России.

Ранее в МИД РФ заявили, что издание Deutsche Welle пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя призывы участвовать в несогласованных акциях протеста.