В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

На внеочередном заседании Совета Думы, прошедшем в понедельник, принято решение о создании комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России.

Комиссию, сообщает «Интерфакс», возглавил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Всего в ее состав вошли 12 человек, ожидается, что новая структура начнет работу в самое ближайшее время.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, анонсируя создание комиссии, заявлял, что речь идет в первую очередь об иностранном вмешательстве в избирательную кампанию в России. Исаев не исключал, что по результатам работы комиссии будут «внесены необходимые изменения в законодательство».

В российском МИД после шествия 3 августа, которое власти Москвы не санкционировали, заявили, что подозревают иностранные СМИ и дипломатические представительства во вмешательстве во внутреннюю политику России «в связи с освещением несанкционированных акций».