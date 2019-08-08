МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться во внутренние дела России

В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гжески из-за сообщений телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях, где москвичей призывали участвовать в несогласованных акциях протеста.

В министерстве считают, что издание Deutsche Welle пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя такие призывы. О каких записях в соцсетях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Представители МИД заявили Беате Гжески, что подобные действия телерадиокомпании недопустимы. Также в ведомстве отметили, что, если подобное повторится, то власти России готовы отреагировать «в рамках действующего национального законодательства».

В Deutsche Welle на момент публикации заметки это не комментировали.

5 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США в Москве пыталось вмешаться во внутренние дела России, когда перед акцией за свободные выборы 3 августа опубликовало маршрут мероприятия.

С середины июля в Москве проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задержали по тысяче человек.