Мэрия Москвы потратила 13 миллионов рублей на организацию двух фестивалей в дни протестов

Мэрия Москвы выделила 13 миллионов рублей на организацию фестивалей «Бургерфест» и «Шашлык Live», прошедших 27-28 июля и 3-4 августа соответственно, сообщают «Открытые медиа».

Бюджетное учреждение «Московские ярмарки», подведомственное департаменту торговли и услуг Москвы, договорилось об организации фестивалей с компанией «Инсталл Профи». Совладелец и гендиректор этой компании Алексей Зотов подтвердил, что она проводила мероприятия.

«Московские ярмарки» договорились с «Инсталл Профи» о проведении «Бургерфеста» за восемь дней до мероприятия, о «Шашлык Live» — за семь дней.

Оба фестиваля прошли в те же дни, что и несогласованные акции за свободные выборы в Мосгордуму.

10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Некоторые музыканты отказались от участия в нем.

10 августа в 14 часов на проспекте Сахарова начнется санкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.