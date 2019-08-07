Парк Горького анонсировал фестиваль Meat&Beat в день акции 10 августа. Некоторые музыканты уже отказались от участия

Парк Горького анонсировал проведение 10 и 11 августа музыкально-гастрономического фестиваля Meat&Beat.

В рамках мероприятия, сообщается на сайте парка, 10 августа с полудня до восьми часов вечера пройдет концерт с участием, в числе прочих, Егора Крида, Полины Гагариной, MC Doni, групп «Градусы» и OQJAV.

Группа OQJAV на своей странице в ВК объявила, что информация о ее участии «в московском уличном мероприятии 10 августа не соответствует действительности».

Группа «Курара» сообщила в ВК, что ее звали на фестиваль 10 августа, но она отказалась.

10 августа в Москве в 14:00 должна начаться акция протеста на проспекте Сахарова, согласованная властями города.

27 июля и 3 августа, когда в Москве проходили несогласованные акции протеста, в Парке Горького также были организованы музыкально-гастрономические фестивали. В частности, 3 августа там прошел фестиваль «Шашлык Live», организованный за несколько дней. Некоторые музыканты, заявленные в списке участников этого мероприятия, в том числе группы «Браво», Tequilajazzz, Алексей Кортнев (должен был вести концерт) и «Ногу свело!», отказались выступать.