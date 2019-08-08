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Кто выступит на фестивале Meat&Beat в Парке Горького во время акции протеста
(Список постепенно уменьшается)
08:49, 8 августа 2019
Источник: Meduza
Парк Горького
объявил
о проведении 10 августа нового музыкально-гастрономического фестиваля Meat&Beat. Как и предыдущий,
спешно организованный
«Шашлык Live»
, он состоится в один день с акцией протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые музыканты отказались от участия в обоих мероприятиях.
Фото в анонсе: Nikolay Vinokurov / Alamy / Vida Press
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