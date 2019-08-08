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Кто выступит на фестивале Meat&Beat в Парке Горького во время акции протеста (Список постепенно уменьшается)

Источник: Meduza
Парк Горького <a href="https://meduza.io/news/2019/08/07/park-gorkogo-anonsiroval-festival-meat-beat-v-den-aktsii-10-avgusta-nekotorye-muzykanty-uzhe-otkazalis-ot-uchastiya" target="_blank">объявил</a> о проведении 10 августа нового музыкально-гастрономического фестиваля Meat&amp;Beat. Как и предыдущий, <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/02/dovolno-vnezapnyy-festival" target="_blank">спешно организованный</a> <a href="https://meduza.io/short/2019/08/05/rekordy-poseschaemosti-muzykalnyh-festivaley-shashlyk-live-za-neskolko-dney-podgotovki-stal-odnim-iz-samyh-populyarnyh-v-mire" target="_blank">«Шашлык Live»</a>, он состоится в один день с акцией протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые музыканты отказались от участия в обоих мероприятиях.
Парк Горького объявил о проведении 10 августа нового музыкально-гастрономического фестиваля Meat&Beat. Как и предыдущий, спешно организованный «Шашлык Live», он состоится в один день с акцией протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые музыканты отказались от участия в обоих мероприятиях.

Фото в анонсе: Nikolay Vinokurov / Alamy / Vida Press