Кто победил на выборах губернаторов (спойлер: все кандидаты Кремля)

Во всех 16 регионах России, где 8 сентября прошли выборы губернаторов, победили действующие или временно исполняющие обязанности главы субъектов. Почти все они выдвигались от «Единой России». Те, кто шел на выборы самовыдвиженцем, также поддерживались Кремлем.