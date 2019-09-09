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Кто победил на выборах губернаторов (спойлер: все кандидаты Кремля)
07:11, 9 сентября 2019
Источник: Meduza
Во всех 16 регионах России, где 8 сентября прошли выборы губернаторов, победили действующие или временно исполняющие обязанности главы субъектов. Почти все они выдвигались от «Единой России». Те, кто шел на выборы самовыдвиженцем, также поддерживались Кремлем.
Фото в анонсе: Дмитрий Рогулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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