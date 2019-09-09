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Кто победил на выборах губернаторов (спойлер: все кандидаты Кремля)

Источник: Meduza
Во всех 16 регионах России, где 8 сентября прошли выборы губернаторов, победили действующие или временно исполняющие обязанности главы субъектов. Почти все они выдвигались от «Единой России». Те, кто шел на выборы самовыдвиженцем, также поддерживались Кремлем.
Во всех 16 регионах России, где 8 сентября прошли выборы губернаторов, победили действующие или временно исполняющие обязанности главы субъектов. Почти все они выдвигались от «Единой России». Те, кто шел на выборы самовыдвиженцем, также поддерживались Кремлем.

Фото в анонсе: Дмитрий Рогулин / ТАСС / Scanpix / LETA