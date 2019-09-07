Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и сохранил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Вечером 7 сентября он победил американца Дастина Порье в трех раундах в поединке в Абу-Даби.

Титул чемпиона в весовой категории до 70,3 килограмма Нурмагомедов завоевал в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. В октябре он впервые защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора.

Всего за карьеру 30-летний Нурмагомедов провел 28 боев, победив во всех из них.