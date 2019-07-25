Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Список составлялся на основе двух факторов: доходов участников (с июня 2018-го по май 2019 года) и их популярности (упоминания в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в соцсетях).

Первое место в рейтинге занял боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Его доход, по оценкам Forbes, составляет 11,5 миллиона долларов. В СМИ и соцсетях его упоминали более 75 тысяч и 1,5 миллиона раз соответственно.

На втором месте — телеведущая и певица Ольга Бузова (доход — 4,4 миллиона долларов, упоминания в СМИ и соцсетях — более 73 тысяч и 4,5 миллиона раз).

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в рейтинге Forbes с доходом 14,5 миллиона долларов (упоминания в СМИ и соцсетях — 59 тысяч и 560 тысяч раз).

Далее в первой десятке списка следуют певцы Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, модель Ирина Шейк, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.