В Кремле пообещали проверить на коррупцию лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского. Ему посвящены два расследования ФБК

В Кремле проверят соблюдение антикоррупционного законодательства главой «Единой России» в Москве, зампредом Мосгордумы Андреем Метельским. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. «Ведомости» ознакомились с письмом.

Ответ Рашкину направил глава управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов. Он заявил, что для проработки сведений, изложенных в запросе депутата, копии обращения Рашкина разосланы в компетентные государственные органы.

Рашкин обратился в администрацию президента 27 августа. Он просил проверить информацию о бизнесе Метельского и его зарубежных активах. Кроме Кремля, обращение депутата ушло в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу.

В июне и августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил два расследования про Андрея Метельского. В первом говорилось, что его семье принадлежат четыре отеля в Австрии, во втором — что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.

В конце августа Метельский подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Лидер «Единой России» в Москве связал публикации о себе с предстоящими выборами в Мосгордуму. Он участвует в них как самовыдвиженец.