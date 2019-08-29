ФБК утверждает, что лидер «Единой России» в Москве незаконно владеет бизнесом. Тот в ответ назвал Навального неудачником
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский через подставное лицо владеет компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha. По данным ФБК, лидер московской «Единой России» купил компанию в 2015 году. Официально ООО «Альпин» зарегистрировано на имя друга и советника Метельского Петра Ивановского.
О том, что Метельский владеет компанией, ФБК узнал из показаний сотрудников мотоцентра, которые проходили свидетелями по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Альпин». Сотрудники в суде называли Метельского «хозяином компании» и «новым руководителем».
Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что обратится с заявлением в МВД, ФСБ, СК, прокуратуру и «Единую Россию», поскольку госслужащим запрещено заниматься бизнесом.
Андрей Метельский заявил «Эху Москвы», что не владеет компанией «Альпин». По словам депутата, мотоцентр принадлежит Петру Ивановскому. «Я там вообще никаким боком даже», — заявил он. Говоря о расследовании ФБК, Метельский сообщил, что будет защищать свою честь и достоинство в суде.
Метельский отметил, что ему «надоели все эти расследования Навального». «Кто такой Навальный? Неудачник. Неудачный политик и не более того», — сказал он. Метельский также назвал основателя ФБК «политическим киллером слишком низкого пошиба».
Лидер московских единороссов связал «ролик» ФБК о бизнесе, которым он якобы владеет, с проектом Навального «Умное голосование», направленным против кандидатов от власти на выборах. По его мнению, Навальный хочет, «чтобы „Единой России“ не было как политической партии».
1 июля Алексей Навальный сообщил, что Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей. Среди активов в расследовании упоминались четыре гостиницы в Австрии. Метельский связывал эти заявления с выборами в Мосгордуму. Он обещал, что подаст в суд иск о защите чести и достоинства.