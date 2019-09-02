Лидер «Единой России» в Москве подал в суд на Навального

Глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск к Фонду борьбы с коррупцией и оппозиционерам Алексею Навальному и Константину Янкаускасу. Первым на это обратило внимание издание «МБХ медиа».

В Симоновском суде Москвы сообщили «Интерфаксу», что зарегистрировали иск Метельского о защите чести и достоинства.

Пресс-секретарь Метельского Ирина Елиферова сообщила «МБХ медиа», что «иск подан из-за ряда материалов и высказываний». По ее словам, депутат требует принести извинения, «поскольку пострадала репутация Метельского, его родственников и близких». Она отметила, что о денежной компенсации речи пока не идет.

В июле депутат говорил, что подаст к Навальному иск из-за фильма ФБК о недвижимости, которой владеет семья Метельского. Среди активов упоминались четыре гостиницы в Австрии.

В конце августа ФБК сообщил, что Андрей Метельский незаконно владеет компанией-дилером мотоциклов Yamaha. Сам Метельский это отрицал. Он связал расследование ФБК с предстоящими выборами в Мосгордуму — Метельский участвует в них как самовыдвиженец.