Житель Новосибирска отсудил компенсацию за ошибочный анализ. Ему сообщили о положительном тесте на ВИЧ

В Новосибирске областной суд постановил взыскать с диагностической лаборатории 10 тысяч рублей в качестве морального вреда за ошибочный результат о наличии у клиента ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РБК.

Несколько лет назад житель Новосибирска (РБК не называет его имя) планировал лечь на операцию, перед которой необходимо было сдать анализы на гепатит и ВИЧ. За этим он обратился в лабораторию KDL.

Через некоторое время пациенту сообщили, что сданная им проба на ВИЧ оказалась положительной и ему нужно обратиться в государственный «Центр-СПИД». «Это для меня означало практически конец жизни. Несколько дней я был полностью подавлен, а потом решил пойти в «Центр-СПИД», — сказал истец изданию. Повторные исследования показали, что мужчина здоров.

После этого клиент KDL подал иск о защите прав потребителей, оценив свои моральные страдания в 1,5 миллиона рублей. Весной 2019 года районный суд постановил взыскать с одного из юрлиц сети лабораторий только 10 тысяч рублей.

Клиент KDL не согласился с размером компенсации, но в апелляции решение районного суда оставили без изменений. Дату этого решения РБК не называет. По данным сайта Новосибирского областного суда, с которыми ознакомилась «Медуза», это произошло в конце июля. Бывший клиент лаборатории пообещал обжаловать и это решение. В KDL судебный процесс не комментируют.

В 2016 году Верховный суд РФ указал, что факт причинения нравственных страданий ложноположительным анализом на ВИЧ является «очевидным» и обязанность доказывать обратное лежит на ответчике.

На сайте KDL говорится, что анализы на ВИЧ в его лабораториях могут давать ложноположительные результаты «в небольшом проценте случаев». Точный процент таких случаев не указан.