В Новосибирской области возбудили дело о публичном разглашении диагноза сироты с ВИЧ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о после того, как в городе Искитим Новосибирской области раскрыли сведения о диагнозе 7-летнего мальчика с ВИЧ.

Неустановленный человек распространил информацию о заболевании ребенка в июле 2018 года среди знакомых его приемных родителей.

Приемная мать мальчика рассказывала изданию «Тайга.инфо», что взяла из детского дома ребенка, который начал тяжело болеть. Выяснилось, что у него ВИЧ-инфекция, при этом в детдоме, несмотря на требование закона, мальчика на нее не проверяли.

После того, как о болезни мальчика узнали жители Искитима, его отказались принять в школу, а врачи призвали родителей отказаться от ребенка. Из-за дискриминации семья решила уехать из города.

В России в 2018 году вирусом иммунодефицита человека, по данным Роспотребнадзора, заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше, чем годом ранее.

По оценке Роспотребнадзора, на конец октября 2018 года в России зарегистрировали 1,3 миллиона случаев заражения ВИЧ: 998 тысяч человек живы, еще 308 тысяч скончались.

Наибольший уровень смертности от ВИЧ в 2018 году был в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях.