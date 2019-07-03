РБК: в 13 российских регионах ВИЧ заражены не менее 1% населения

В 13 из 85 регионов России ВИЧ-инфекцией заражены не менее 1% жителей; еще в 35 регионах эта доля превышает 0,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию Роспотребнадзора; подлинность документа изданию подтвердил собеседник в ведомстве.

Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК предположил, что ситуация в 13 самых проблемных регионах может характеризоваться как .

В 2018 году ВИЧ заразились 87,7 тысячи россиян — это на 800 человек меньше, чем годом ранее. 55% из них заболели в результате гетеросексуальных контактов; в последние годы таких случаев становится все больше, отмечает РБК. 70% новых заболевших — экономически активные люди 30-50 лет. ВИЧ стали чаще заражаться пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

В 2018 году умерли 36,9 тысяч зараженных ВИЧ россиян; основной причиной смерти стал туберкулез.

В предыдущий раз статистика по заболеваемости ВИЧ в России была опубликована по итогам 2015 года. РБК тогда подсчитал, что доля зараженных превысила 1% в девяти регионах.

По данным на 2018 год, в России живет более миллиона человек с диагнозом ВИЧ.