Роспотребнадзор: с момента регистрации первого заражения ВИЧ в 1987 году от вируса умерли 318 тысяч россиян
Источник: ТАСС
Надежный источник
С 1987 года, когда на территории России был выявлен первый случай заражения ВИЧ, от последствий вируса умерли 318 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В 2018 году от вируса умерли 36,8 тысячи человек, сообщили в ведомстве.
Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных является туберкулез.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 миллиона граждан с ВИЧ, только 87,7 тысяч новых случаев - за прошлый год. При этом, по данным Минздрава РФ, число зарегистрированных составило чуть больше 896 тысяч.
В третье воскресенье мая (в 2019 году — 19 мая) отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа.