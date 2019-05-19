Роспотребнадзор: с момента регистрации первого заражения ВИЧ в 1987 году от вируса умерли 318 тысяч россиян

С 1987 года, когда был выявлен первый случай заражения ВИЧ, от последствий вируса умерли 318 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В 2018 году от вируса умерли 36,8 тысячи человек, сообщили в ведомстве.

Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных является туберкулез.

В третье воскресенье мая (в 2019 году — 19 мая) отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа.