Несколько жительниц Новосибирска попытались сорвать работу мобильной лаборатории по проверке на ВИЧ

В Новосибирске шесть женщин попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на главу отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елену Пудову.

По ее словам, женщины оскорбляли бригаду тест-мобиля и людей, пришедших на тестирование, а также рассказывали им, что кровь, которую берут на анализы, на самом деле нужна, «чтобы забрать органы». Кроме того, они утверждали, что ВИЧ не существует.

Очевидец происшествия по имени Александр добавил, что одна из женщин пыталась зайти в тест-мобиль, когда внутри проводилась проверка ВИЧ-статуса. Кроме того, женщины снимали на телефон очередь к мобильной лаборатории. Александр начал снимать их самих, после чего они ушли.

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Как пишет «Тайга.инфо», женщины назвали себя представительницами Народного совета Новосибирска. Это объединение людей, выступающих за восстановление СССР.