Минфин отказался выделять средства для перевода чиновников на смартфоны с отечественной ОС «Аврора»

Министерство финансов не намерено выделять деньги на покупку для чиновников смартфонов на российской операционной системе (бывшая Sailfish). В федеральном бюджете расходы на это не заложены, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

«Ростелеком» планировал снабдить 1,4 миллиона федеральных чиновников новыми устройствами уже в 2019 году. Соответствующие траты оценивались в 23,2 миллиарда рублей в год. «Коммерсант» называл еще большую цифру — 160 миллиардов рублей. Ведомства, участвующие в обсуждении проекта, считают его слишком затратным.