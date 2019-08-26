Reuters: Россия может купить у Huawei 360 тысяч планшетов с российской ОС «Аврора» для переписи населения

Власти России ведут переговоры об установке российской операционной системы « » на планшеты китайской компании Huawei, чтобы использовать их для переписи населения РФ в октябре 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Аврору» предлагается установить на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года. Один из источников назвал это «первым этапом внедрения российской ОС на устройствах Huawei».

В Huawei подтвердили, что ведут переговоры с Минкомсвязью РФ. В самом ведомстве это не комментировали. В «Ростелекоме», который владеет «Авророй», официально сообщили, что обсуждают вопросы взаимодействия Huawei при участии Минкомсвязи. В компании отметили, что рассматривают различные варианты сотрудничества.

«Ростелеком» в начале августа стал единственным закупщиком планшетов с российской операционной системой для переписи населения. В компании сообщили, что выберут поставщика планшетов осенью 2019 года.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список и запретило компании вести сделки с американскими фирмами без разрешения властей. Ограничительные меры, как сообщалось, оставят новые телефоны Huawei без продуктов Google, а пользователи не смогут установить обновления Android.

В июле «Ведомости» сообщили, что «Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 миллиона федеральных чиновников устройствами на российской операционной системе «Аврора».