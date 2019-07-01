«Ростелеком» предложил перевести чиновников на смартфоны с отечественной ОС «Аврора». Это обойдется в 23,2 миллиарда рублей

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 миллиона федеральных чиновников устройствами на российской операционной системе «Аврора». По данным «Ведомостей», соответствующее предложение было передано вице-премьером Максимом Акимовым президенту.

По данным одного из источников издания, «Ростелеком» предлагает комплексное решение — смартфон на «Авроре» и услуги связи к нему. На воплощение, сообщил собеседник «Ведомостей», «Ростелеком» просит шесть лет.

Комплекс услуг, сообщил источник, «Ростелеком» оценивает в 16600 рублей в год на одного абонента. Таким образом, обеспечение 1,4 миллиона федеральных чиновников смартфонами с отечественной ОС обойдется в 23,2 миллиарда рублей в год.

Представитель Минкомсвязи подтвердил, что обеспечение госслужащих смартфонами с «Авророй» обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил «никаких решений на этот счет не принималось», добавив, что предметное обсуждение проекта не ведется.

Операционная система «Аврора» для мобильных телефонов до февраля 2019 года была известна как Sailfish. Первоначально ее разрабатывала финская компания Jolla. Несколько лет назад контрольный пакет акций этой компании приобрел владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин. Российской версией этой мобильной ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», также связанная с Березкиным.

«Аврора» — пока единственная операционная система для мобильных телефонов, включенная в реестр отечественного ПО.

В августе 2018 года «Коммерсант» оценивал поэтапный перевод всех чиновников и сотрудников бюджетных учреждений (всего 7,9 миллиона человек) на отечественную ОС для мобильных телефонов в 160 миллиардов рублей.