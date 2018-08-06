Перевод чиновников на телефоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

На поэтапный перевод чиновников и сотрудников бюджетных организаций на телефоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома» потребуется более 160 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Кроме того, по данным издания, Минфин просит выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 миллиарда рублей, чтобы завершить создание российской версии Sailfish.

На телефоны с отечественным ПО в течение трех лет, начиная с 2019 года, планируется перевести 7,9 миллионов сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием. Таким телефонами также будет рекомендовано пользоваться и органам местного самоуправления.