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Перевод чиновников на телефоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

Коммерсант
06:21, 6 августа 2018
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На поэтапный перевод чиновников и сотрудников бюджетных организаций на телефоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома» потребуется более 160 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Кроме того, по данным издания, Минфин просит выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 миллиарда рублей, чтобы завершить создание российской версии Sailfish.

На телефоны с отечественным ПО в течение трех лет, начиная с 2019 года, планируется перевести 7,9 миллионов сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием. Таким телефонами также будет рекомендовано пользоваться и органам местного самоуправления.

Всего на поэтапный перевод чиновников на Sailfish до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 млрд руб. Из них 71,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд руб.— госкомпании и еще 10,7 млрд руб.— из местных бюджетов.

Коммерсант
Операционную систему Sailfish для мобильных телефонов первоначально разрабатывала финская компании Jolla. Несколько лет назад контрольный пакет акций этой компании приобрел владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин. Российской версией этой мобильной ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», также связанная с Березкиным.
В начале мая стало известно, что 15 тысяч смартфонов Inoi, работающих на операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, планирует закупить «Почта России».

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