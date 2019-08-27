ФБК: дети вице-мэра Москвы Александра Горбенко владеют недвижимостью на полмиллиарда рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нашел у детей вице-мэра Москвы две элитные квартиры, общая стоимость которых составляет 540 миллионов рублей.

Сын вице-мэра Николай Горбенко с 2014 года владеет квартирой площадью 226 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Хамовниках. По данным ФБК, стоимость жилья — 300 миллионов рублей.

Как отмечает фонд, у Горбенко-младшего нет заметного бизнеса, который позволили бы купить элитную недвижимость. На него зарегистрированы две фирмы, одна из которых владела закрывшимся несколько лет назад рестораном «Николас» на Большой Полянке, а вторая занимается разведением лошадей, ослов и мулов.

С 2016 года еще одна квартира в том же доме в Хамовниках принадлежит Дмитрию и Анастасии Чуяшовой, которых ФБК называет зятем и дочерью вице-мэра. Площадь жилья — 174 квадратных метра, стоимость — 240 миллионов рублей. ФБК ничего не сообщает об источниках дохода Анастасии Чуяшовой, но отмечает, что владелицей квартиры она стала в 21 год.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о подмосковной даче Горбенко, которая зарегистрирована на имя Ивана Ивановича Федорова.

ФБК начал выпускать расследования о недвижимости московских чиновников на фоне недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, среди которых были сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов.