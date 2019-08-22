ФБК: мать начальника департамента противодействия коррупции Москвы владеет квартирой на Остоженке за 200 миллионов рублей

74-летняя Надежда Регнацкая — мать начальника Москвы Владимира Регнацкого — владеет квартирой в элитном жилом доме на Остоженке. Об этом сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), квартира расположена по адресу Бутиковский переулок, 3. Ее площадь — 146 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья составляет 200 миллионов рублей, утверждает ФБК.

Квартиру Надежде Регнацкой в 2013 году подарил ее сын. До этого он два года владел жильем сам. В выписке из ЕГРН указано, что Регнацкий купил эту квартиру у правительства Москвы (за сколько — неизвестно). «„Покупка“ у Москвы — это форма дарения, жилищная субсидия. Город выделяет со своего баланса недвижимость и раздает ее чиновникам. Делается это за символическую стоимость», — пишет ФБК.

С 2010 по 2013 год Владимир Регнацкий занимал пост военного комиссара Москвы. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции он возглавил в январе 2019 года. Согласно декларации Регнацкого, в 2018 году его доход составил 5,6 миллиона рублей. У чиновника в собственности есть квартира площадью 88 квадратных метров.

ФБК начал публиковать расследования о недвижимости московских чиновников на фоне недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, среди которых были сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, а также против фонда.