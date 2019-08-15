ФБК рассказал про семикомнатный пентхаус главы Мосгордумы Алексея Шапошникова

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников владеет семикомнатным пентхаусом в центре Москвы. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Квартира Шапошникова занимает два верхних этажа в доме по адресу Зоологическая, 22 в Пресненском районе Москвы. Ее площадь составляет почти 270 квадратных метров. Согласно выписке, Шапошников владеет этим жильем с 2010 года.

Квартира стоит 95 миллионов рублей, принадлежащий Шапошникову подземный гараж — еще полтора миллиона, утверждает ФБК. Согласно декларации о доходах, в 2017 году глава московского парламента заработал 5,5 миллиона рублей. Супруги у него нет.

Декларации Шапошникова за другие годы на сайте Мосгордумы не опубликованы.

ФБК начал публиковать расследования о недвижимости московских чиновников на фоне протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму. В регистрации на выборах отказали в том числе сотрудникам ФБК Любови Соболь и Ивану Жданову.

Алексей Шапошников был избран в Мосгордуму в 2014 году. В этом году он баллотируется на второй срок.