ФБК: внук члена ЦИК Бориса Эбзеева в четыре года купил квартиру за полмиллиарда рублей

Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что внук члена ЦИК Артур в четыре года купил квартиру на московской «золотой миле». Жилье площадью 274 квадратных метра во 2-м Зачатьевском переулке Артур Эбзеев приобрел в 2009 году, его рыночная стоимость — полмиллиарда рублей.

В посте в блоге Алексея Навального подчеркивается, что у Бориса Эбзеева, который последние 30 лет провел на госслужбе, таких денег быть не могло. Сын Бориса Эбзеева (и отец Артура) Борис до покупки квартиры работал в Мосгорэнерго, а затем — замдиректора Пенсионного фонда. «Нет такого сценария, при котором в семье чиновников могли оказаться лишние полмиллиарда на квартиру», — отмечается в публикации.

Через четыре года после покупки — в 2013 году — Артур Эбзеев продал квартиру офшору с Британских Виргинских Островов, одновременно став совладельцем участка земли в поселке Горки-8.

В начале августа Центризбирком отклонил жалобы нескольких независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе сотрудницы ФБК Любови Соболь. На заседаниях ЦИК выступал в том числе Эбзеев, который рассказывал, почему, как он полагает, закон не позволяет их зарегистрировать.

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