ФБК нашел недвижимость на 4,6 миллиарда рублей у сына депутата Мосгордумы Владимира Платонова

Илья Платонов — сын депутата и бывшего председателя Мосгордумы — до недавнего времени владел недвижимостью на 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2019 года Платонов-младший купил квартиру на Пречистенской набережной в Москве, сообщает ФБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Площадь квартиры составляет почти 372 квадратных метра. Ее рыночная стоимость, по данным ФБК, — 600 миллионов рублей.

Судя по другой выписке из ЕГРН, с февраля 2018 года по июль 2019-го Платонов-младший владел особняком на Рублевке, в поселке «Сады Майендорф». Согласно описанию на одном из сайтов недвижимости, в доме четыре этажа, SPA-зона и бассейн, подземный паркинг на 12 машин. Недавно Платонов-младший продал дом. Его новый хозяин — полный тезка совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева.

Платонов-младший является собственником компании «Город ремонтов». Ранее, согласно данным на его странице в LinkedIn, он работал заместителем директора Кизлярского коньячного завода. ФБК не приводит размер его дохода, но утверждает, что самостоятельно сын депутата не мог заработать на недвижимость общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей.

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