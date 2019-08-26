ФБК: вице-мэр Москвы Александр Горбенко засекретил подмосковную дачу площадью в два гектара

Росреестр изменил информацию о владельце дачи в Подмосковье, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Секретная дача того, кто вас избивает Алексей Навальный

Участок земли в подмосковном площадью 19990 квадратных метров, согласно выписке из Росреестра, принадлежит некоему Ивану Ивановичу Федорову.

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, номер и дата регистрации объекта недвижимости совпадают с прежними данными о том, что дача принадлежит Горбенко. Кроме того, два соседних участка, объединенные с главным участком, записаны на сына и супругу Горбенко.

На даче, по словам Навального, расположены девять домов разной площади, в том числе 400-метровый дом, которого нет в декларации Горбенко.

Александр Горбенко занимается в мэрии Москвы вопросами региональной безопасности и информационной политики. По словам Алексея Навального, Горбенко «курирует силовиков» и «отвечает за московскую пропаганду и культ Сергея Собянина в СМИ».

Ранее Росреестр вносил изменения в информацию об объектах недвижимости, которой владеют известные люди. Так, сыновья генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем и Игорь превратились в документах Росреестра в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а президент РФ Владимир Путин — в Игоря Сергеева-Градского.

В июне 2019 года изменили данные о владельцах земельных участках в Подмосковье, принадлежащих главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву — фигурантам расследования Ивана Голунова. В выписках из Росреестра сказано, что участки принадлежат Российской Федерации.

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