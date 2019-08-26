Советник главы Объединенной авиастроительной корпорации обвинил «Аэрофлот» в дискредитации суперджета

Советник главы «Объединенной авиастроительной корпорации» ( ) Борис Алешин заявил, что «Аэрофлот» дискредитировал самолет Sukhoi Superjet 100 после в Шереметьево в мае. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке — когда случилась катастрофа, и вдруг „Аэрофлот“ рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», — сказал Алешин на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.

Как отмечает «Интерфакс», в «Аэрофлоте» ранее не комментировали причины катастрофы в Шереметьево, призывая СМИ воздержаться от выводов, пока не завершится расследование. В июне в «Аэрофлоте» говорили, что хотят купить еще 100 суперджетов.

В августе «Ведомости» сообщили, что последний зарубежный эксплуатант Sukhoi Superjet 100, мексиканская авиакомпания Interjet решила продать самолеты этой модели. В «Гражданских самолетах Сухого», производящих суперджеты, говорили, что Interjet не собирается отказываться от самолетов, а хочет «частично перераспределить» свой флот.