Последняя зарубежная авиакомпания, использовавшая SSJ 100, выставила самолеты на продажу

Обновление: В «Гражданских самолетах Сухого», производящих суперджеты, заявили, что речь не идет об отказе Interjet от самолетов. «Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании», — сказал ТАСС представитель ГСС.

Мексиканская авиакомпания Interjet выставила на продажу самолеты SSJ 100, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к российскому авиапромышленному сектору.

Interjet — последний зарубежный эксплуатант суперджетов. У авиакомпании 22 таких самолета. По словам одного из источников, мексиканская авиакомпания планирует продать все свои суперджеты, пригодные для полетов. Другие собеседники издания утверждают, что на продажу выставлена лишь часть авиапарка.

Решение о продаже SSJ 100, по словам источников, было принято из-за сложного финансового положения авиакомпании. За самолеты Interjet планирует выручить по 16–17 миллионов долларов.

По словам собеседников издания, купить самолеты у мексиканской авиакомпании могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. При этом источники газеты считают, что интерес SSJ 100 представляют только для российских лизинговых компаний.

Interjet — второй по величине эксплуатант SSJ 100 после «Аэрофлота».

В начале 2018 года сообщалось, что Interjet была вынуждена разобрать часть своих суперджетов на запчасти, чтобы сохранить остальные SSJ 100 в рабочем состоянии. Источники Bloomberg тогда утверждали, что разобрано четыре самолета. «Ведомости» пишут, что разобран один, который получил повреждения в аэропорту.

От SSJ 100 ранее отказалась ирландская авиакомпания CityJet. Причиной, как сообщалось, стали частые поломки суперджетов.

В мае SSJ 100 потерпел крушение при посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли более 40 человек. После крушения SSJ 100 в Шереметьево выдвигались версии, что причиной пожара, из-за которого после аварийной посадки погибли люди, могла стать конструкция SSJ 100. Минтранс не стал останавливать полеты суперджетов до выяснения причин катастрофы, а «Аэрофлот» решил не отказываться от планов купить еще 100 таких самолетов.