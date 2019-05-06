Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что его ведомство пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.

5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек. Одна из основных версий случившегося — неисправность самолета.

После катастрофы в Шереметьево в Росавиации назвали «преждевременными» любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 до тех пор, пока работает комиссия.

«Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что Росавиация может принять решение о приостановке полетов SSJ 100 уже 6 мая «при наличии соответствующих оснований».

Sukhoi Superjet 100 — первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его производство началось в 2011 году. Крупнейшим заказчиком SSJ 100 является «Аэрофлот».

В ноябре 2018 года авиакомпания Brussels Airlines отказалась от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за их поломок. В апреле 2019 года стало известно, что крупнейший зарубежный заказчик Sukhoi Superjet, мексиканская авиакомпания InterJet попросила отремонтировать двигатели самолетов в долг.