СК назвал основные версии катастрофы Superjet в Шереметьево

Следственный комитет рассматривает несколько версий , загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево.

Одной из версий стала «недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта».

Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.

На борту воздушного судна во время аварийной посадки находились 78 человек, в том числе трое детей и пятеро членов экипажа. После посадки эвакуировали 33 пассажиров и четырех членов экипажа. Поиски других пассажиров продолжаются, отметили в СК.