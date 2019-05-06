Сколько времени заняли новости о катастрофе в Шереметьево в эфире центральных каналов вечером в воскресенье

Вечером 5 мая в Шереметьево после аварийной посадки загорелся
лайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», летевший в Мурманск. Погиб
41 человек. Несмотря на то, что посадка произошла в 18:30 — до итоговых выпусков новостей на центральных телеканалах, в них катастрофе уделили лишь небольшие сюжеты. Программа «Сегодня»
на НТВ вышла в эфир сразу после катастрофы (в 19:00) и трижды рассказала об этом во время выпуска — на месте событий был корреспондент телеканала. В «Вестях»
в 20:00 на «России 1» сюжет о катастрофе поставили вторым после ситуации в Венесуэле, но затем в ходе передачи показали еще один подробный репортаж. «Время»
на Первом канале также рассказало о катастрофе только после обзора событий в Венесуэле, посвятив происшествию с самолетом только один сюжет. Ни один из трех центральных каналов не изменил сетку вещания в связи со случившимся, после выпусков новостей они продолжили показывать фильмы и сериалы, запланированные в программе.