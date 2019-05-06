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Сколько времени заняли новости о катастрофе в Шереметьево в эфире центральных каналов вечером в воскресенье

Meduza
Вечером 5 мая в Шереметьево после аварийной посадки <a href="https://meduza.io/feature/2019/05/05/v-aeroportu-sheremetievo-posle-avariynoy-posadki-zagorelsya-superjet-glavnoe" target="_blank">загорелся</a> лайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», летевший в Мурманск. <a href="https://meduza.io/feature/2019/05/06/kazhdyy-pytaetsya-verit-v-to-chto-ego-rodstvenniki-i-znakomye-esche-zhivy" target="_blank">Погиб</a> 41 человек. Несмотря на то, что посадка произошла в 18:30 — до итоговых выпусков новостей на центральных телеканалах, в них катастрофе уделили лишь небольшие сюжеты. Программа <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5YqClRKCJyU" target="_blank">«Сегодня»</a> на НТВ вышла в эфир сразу после катастрофы (в 19:00) и трижды рассказала об этом во время выпуска — на месте событий был корреспондент телеканала. В <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1UFzw7x6Tg" target="_blank">«Вестях»</a> в 20:00 на «России 1» сюжет о катастрофе поставили вторым после ситуации в Венесуэле, но затем в ходе передачи показали еще один подробный репортаж. <a href="https://www.1tv.ru/news/issue/2019-05-05/21:00" target="_blank">«Время»</a> на Первом канале также рассказало о катастрофе только после обзора событий в Венесуэле, посвятив происшествию с самолетом только один сюжет. Ни один из трех центральных каналов не изменил сетку вещания в связи со случившимся, после выпусков новостей они продолжили показывать фильмы и сериалы, запланированные в программе.
Вечером 5 мая в Шереметьево после аварийной посадки загорелся лайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», летевший в Мурманск. Погиб 41 человек. Несмотря на то, что посадка произошла в 18:30 — до итоговых выпусков новостей на центральных телеканалах, в них катастрофе уделили лишь небольшие сюжеты. Программа «Сегодня» на НТВ вышла в эфир сразу после катастрофы (в 19:00) и трижды рассказала об этом во время выпуска — на месте событий был корреспондент телеканала. В «Вестях» в 20:00 на «России 1» сюжет о катастрофе поставили вторым после ситуации в Венесуэле, но затем в ходе передачи показали еще один подробный репортаж. «Время» на Первом канале также рассказало о катастрофе только после обзора событий в Венесуэле, посвятив происшествию с самолетом только один сюжет. Ни один из трех центральных каналов не изменил сетку вещания в связи со случившимся, после выпусков новостей они продолжили показывать фильмы и сериалы, запланированные в программе.

Фото в анонсе: «Россия 24» / Youtube