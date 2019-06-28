«Аэрофлот» не стал отказываться от 100 новых суперджетов после крушения в Шереметьево

Компания «Аэрофлот» по-прежнему планирует купить сто новых самолетов SSJ 100. Об этом объявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, сообщает РБК.

«Мы готовы подписать контракты по „сухим“ уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей — график поставок и коммерческие условия контракта — находится в стадии проработки», — сказал Савельев.

«Аэрофлот» на настоящий момент получил 50 самолетов SSJ 100. Один из суперджетов этой авиакомпании 5 мая потерпел крушение при посадке в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

После крушения SSJ 100 в Шереметьево выдвигались версии, что причиной пожара, из-за которого после аварийной посадки погибли люди, могла стать конструкция SSJ 100. Об этом, в частности, говорил совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев.

В предварительном отчете о крушении суперджета, опубликованном Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в середине июня, нет никаких указаний на причины происшествия и вину каких-либо лиц.

До крушения в Шереметьево от SSJ 100 начали отказываться иностранные компании, ссылаясь на сложности с его техническим обслуживанием.