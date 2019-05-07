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Следователи, ведущие дело об , рассматривают действия пилотов Sukhoi Superjet 100 как доминирующую версию крушения самолета, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Официально в Следственном комитете отмечали, что рассматривают различные версии крушения лайнера. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета; неисправность «Суперджета»; неблагоприятные погодные условия.

Подозрения в адрес пилотов «Аэрофлота» связаны с их действиями при аварийной посадке, утверждает «Коммерсант». Эксперты Межгосударственного авиационного комитета, на которых ссылается издание, указали на несколько ошибок летчиков: они решили лететь через грозовой фронт, отказались выработать топливо перед аварийной посадкой и не смогли зайти на посадку в ручном режиме, что говорит об их слабой пилотажной подготовке .

«Коммерсант» отметил, что пилоты пытались прижать нос самолета к земле, вместо того чтобы стабилизировать его в посадочном положении. Это привело к отскокам самолета от взлетно-посадочной полосы, что, по мнению экспертов, усугубило ситуацию. Пассажиры, сидевшие в хвостовой части, получили серьезные травмы еще во время «прыжков» лайнера, поэтому не смогли самостоятельно выбраться из салона и погибли.

Об ошибках пилотов Superjet — но уже после аварийной посадки — также сообщил РБК, ссылаясь на источники в СК и Росавиации. По их словам, командир экипажа Денис Евдокимов и второй пилот Максим Кузнецов допустили несколько ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени уже в тот момент, когда лайнер сел в Шереметьево. Так, после приземления они якобы открыли в кабине боковое окно и не выключили двигатели самолета . По словам источника в СК, открытое окно могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения на борту. Он отметил, что «двигатели работали до того момента, пока их не потушили».

После катастрофы в Шереметьево сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку компании «Аэрофлот», сообщил источник РБК, близкий к ведомству. По его словам, чиновники изучают документы, касающиеся подготовки пилотов авиакомпании. Источник подчеркнул, что у летчиков не было навыков по отработке вывода самолета из сложного пространственного положения. Источник в «Аэрофлоте» в то же время сообщил, что экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы, как отмечает «Коммерсант», можно будет сделать после того, как Межгосударственный авиационный комитет проанализирует «черные ящики» самолета. К вечеру 6 мая вся полетная информация с бортового и параметрического самописцев была подготовлена к расшифровке и анализу.

Александр Бакланов