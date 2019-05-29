Хабаровский губернатор назвал причиной катастрофы в Шереметьево ошибку пилотов. В «Аэрофлоте» потребовали доказательств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что произошла из-за ошибки пилотов.

«Нам пришло официальное заключение, что технически самолет был в идеальном состоянии… Официальное заключение комиссии — самолет технически был полностью исправен. Это 100% человеческий фактор», — сказал губернатор в интервью телеканалу «Губерния».

В авиакомпании «Аэрофлот» назвали заявление губернатора «неприкрытой попыткой оказать давление» на участников расследования катастрофы. Авиаперевозчик потребовал, чтобы губернатор предоставил документы, подтверждающие его слова, или опроверг свое заявление.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что не получали официальное заключение, на которое ссылается Сергей Фургал.

Производством самолетов Sukhoi Superjet 100 занимается авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил 27 мая, что предварительный отчет о причинах катастрофы в Шереметьево будет официально опубликован «в пределах полутора месяцев».